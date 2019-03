Washington versucht mit allen Mitteln, seine Verbündeten vom Kauf chinesischer 5G-Technik abzuhalten. Wie Peking mit Hilfe von Gerhard Schröder dagegen hält.

Als Aufsichtsratschef des russischen Ölkonzerns Rosneft pflegt Gerhard Schröder beste Kontakte nach Moskau. Nach seiner überraschend deutlichen Positionierung in der Debatte um den chinesischen Telekom-Riesen Huawei, dürfte der Altkanzler nun auch in Peking viele Pluspunkte gesammelt haben.

"Eine unverfrorene Erpressung", nannte der SPD-Mann die jüngste Drohungen von US-Botschafter Richard Grenell am Dienstag, nachdem der laut einem Bericht des Wall Street Journal einen gepfefferten Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geschickt hatte.

Darin soll Grenell angekündigt haben, dass der Austausch von Geheimdienstinformationen und anderer Daten zwischen Deutschland und den USA nicht mehr im bisherigen Umfang erfolgen könne, wenn der chinesische Konzern Huawei oder andere chinesische Anbieter beim Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland beteiligt würden.

Schröder sagte, wenn er derzeit Kanzler wäre, würde er dafür streiten, "dass Europa eine relative Unabhängigkeit von der amerikanischen Außen- und Wirtschaftspolitik erreicht".

Peking kann da nur zustimmen. Dort werden die USA für ihr Vorgehen im Fall Huawei in diesen Tagen nur noch als "selbstsüchtig" und "überheblich" betrachtet, wie es die parteinahe Zeitung Global Times am Mittwoch auf der Titelseite in einem Leitartikel formulierte. "Die Welt verändert sich, und so sollte sich die Strategie Europas verändern", schrieb das Blatt weiter. Europa sollte versuchen, seine eigenen Interessen zu maximieren, anstatt als Anhänger einer "America First-Doktrin" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...