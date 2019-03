Der Brexit rückt sehr nahe, das Chaos um den Brexit ist fast greifbar. Es gibt jetzt nur noch wenige Optionen: Die Briten lehnen den jüngsten "Deal" mit der EU ab. Im Kern bleibt nur noch der harte Brexit ohne jede Vereinbarung. Dann würden zahlreiche Rechte für EU-Unternehmen und EU-Bürger in Großbritannien ab dem 29. März verfallen. Dies betrifft das Steuerrecht, die Kosten für die Ein - und Ausfuhr bis hin zur Anwesenheit in Großbritannien - und umgekehrt für alle in der EU (und also in ... (Kai Rademacher)

