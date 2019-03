In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 13.03. 16:48: Exklusiv: Airbnb wollte 2019 an die Börse gehen - jetzt könnte alles anders kommenGeht Airbnb noch 2019 an die Börse? An der Wall Street dürften sich viele ziemlich sicher gewesen sein: Ja, tut es. Immerhin deutete vieles darauf hin. Noch im November 2018 war Dave ...>> Artikel lesen 13.03. 16:06: Die Deutsche Bahn hat für mehr als eine halbe Milliarde Euro neue Fernzüge in Spanien bestelltAb 2023 soll bei der Deutschen Bahn (DB) der neue Fernverkehrszug ECx über die Schienen fahren. Das gab die Bahn am Mittwoch in Berlin bekannt. Die Bahn hat mit dem spanischen Hersteller T ...>> Artikel lesen ...

