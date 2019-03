Bislang stritten Gegner und Verfechter von Fahrverboten darum, wie schädlich Stickoxid ist. Dabei ist das eigentliche Problem offenbar Feinstaub - und die gesundheitlichen Folgen schlimmer als angenommen.

Das Corpus Delicti mit dem Kürzel PM2,5 lässt sich allenfalls unter dem Mikroskop erkennen, doch offenbar haben die winzigen Feinstaubpartikel eine noch viel größere Wirkung, als bislang angenommen. Das berichten zwei Mainzer Wissenschaftler im "European Heart Journal". Nach gängigen Erkenntnissen schadet der Feinstaub in der Luft der Gesundheit. Nur wie stark? Und was ist mit Stickoxid, dem Anlass für Fahrverbote in deutschen Städten?

Bislang galt eine Studie mit dem Titel "Global Burden of Disease" aus dem Jahr 2015 als Gradmesser. Demnach verkürzt eine Feinstaubkonzentration von mehr als zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft - so die Maßgabe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) - die durchschnittliche Lebenserwartung um rund ein Jahr. Nun zeigen mehrere Forscher um den Kardiologen Thomas Münzel von der Universitätsklinik Mainz und den Atmosphärenforscher Jos Lelieveld vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie: Die Folgen sind offenbar schlimmer.

Herr Münzel, Ihren Angaben zufolge sterben Europäer wegen Feinstaub-verschmutzter Luft im Durchschnitt mehr als zwei Jahre früher, als wenn die Luftqualität den WHO-Vorgaben entspräche. Wie kommen Sie darauf?Thomas Münzel: Wir haben mit den gleichen Daten wie die Kollegen in "Global Burden of Disease" gearbeitet, aber mit deutlich mehr Kohortenstudien, unter anderem aus China. Dadurch haben wir eine wesentlich bessere Datenbasis. Wir zeigen, dass auch bei höherer Feinstaub-Belastung gilt: Je höher die Feinstaubkonzentration in der Atemluft, desto wahrscheinlicher eine ...

