Im Rahmen der Forschung im ZF AI Cybersecurity Center soll es insbesondere eine enge Kooperation mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) geben.

Hier plant ZF außerdem den Einstieg als 27. Gesellschafter. Unter Vorbehalt der formalen Zustimmung der aktuellen Gesellschafter ist der Abschluss dieser Transaktion für das zweite Quartal 2019 zu erwarten. Komplettiert wird das Engagement durch eine strategische Partnerschaft mit dem Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (CISPA) sowie einem strategischen Verbund aus eigenen KI-Experten, Kooperationen mit weiteren Forschungseinrichtungen und Spezialisten aus IT-Unternehmenspartnerschaften.

"Mit dem neuen Technologiezentrum für Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit heben wir unsere konzernweiten Kompetenzen in diesen wichtigen digitalen Schlüsseltechnologien auf ein neues Level," erklärte Wolf-Henning Scheider, Vorstandsvorsitzender bei ZF. "Wir begeben uns zudem in direkte Nachbarschaft zu den angesehensten praxisnahen Forschungseinrichtungen dieser Disziplinen und können so die Zusammenarbeit intensivieren".

100 neue Cybersecurity-Experten

Sukzessive will das Unternehmen etwa 100 hochqualifizierte Fachkräfte für das neue Technologiezentrum einstellen, ergänzend zu den 300 Kollegen, die bereits heute an mehreren Standorten in diesem ...

