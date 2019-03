Der Gesundheitsminister will über die Finanzierung der Altenpflege diskutieren - die SPD prescht schon einmal mit einem eigenen Vorschlag vor.

Die SPD pocht auf eine Begrenzung der Eigenanteile in der Pflegeversicherung. Ermöglicht werden soll das mit Steuerzuschüssen. Die Parteiführung unterstützte dazu eine entsprechende Bundesratsinitiative von Schleswig-Holstein, Berlin, Hamburg und Bremen, die an diesem Freitag in der Länderkammer beraten wird. Widerspruch kam am Mittwoch aus der CSU.

"Die Eigenanteile der Pflegebedürftigen müssen kalkulierbar und verlässlich sein", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Deshalb sei es richtig, sie zu begrenzen. "Auch über einen Steuerzuschuss für die Pflegeversicherung müssen wir reden."

Zum Jahresbeginn war der Pflegebeitragssatz um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent des Bruttoeinkommens gestiegen. Beitragszahler ohne Kinder müssen künftig 3,3 Prozent zahlen. Die sollte Mehreinnahmen von 7,6 Milliarden Euro im Jahr bringen. Die Ausgaben in der Pflege steigen wegen immer mehr Leistungsempfängern.

