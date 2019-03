Tagesausblick für 14.3.: DAX fehlen die Impulse. Gold(minen) stark!

Richard Pfadenhauer,

Nach dem gestrigen Rücksetzer ging es mit den meisten Aktienbarometern heute im Tagesverlauf wieder nach oben. Ohne allerdings einen großen Sprung zu machen. Es fehlen weiterhin entscheidende Impulse. So schloss der DAX rund 0,4 Prozent höher bei 11.570 Punkten. Etwas besser schlug sich der EuroStoxx 50 mit einem Tagesplus von 0,55 Prozent auf 3.320 Punkte. Die US-Indizes starteten ebenfalls stark in den heutigen Handel. So verbesserte sich der S&P-500 Index in den ersten Handelsstunden um 0,8 Prozent auf 2.815 Punkte. Bei den Sektoren stachen vor allem der Stoxx 600 Basic Resources, der Stoxx 600 Chemical und der der Stoxx 600 Oil & Gas Index sowie der BANG Net Return Index mit überdurchschnittlichen Zugewinnen hervor. Der BANG-Index setzt sich aus den vier Edelmetall-Produzenten Barrick Gold, AngloGold Ashanti, Newcrest und Gold Road Resources zusammen.

Am Anleihemarkt zeigte sich derweil wenig Bewegung. Die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen stagnierte weiterhin bei rund 0,6 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich freundlich. Der Goldpreis überschritt die Marke von 1.300 US-Dollar pro Feinunze. WTI kratzt weiterhin am Februarhoch von 67,50 US-Dollar pro Barrel.

Unternehmen im Fokus

Die Adidas-Tochter Reebok kehrte 2018 zurück in die Gewinnzone. Nach dem Rekordjahr 2018 stimmte Konzernchef Kasper Rorsted die Marktteilnehmer jedoch auf ein langsameres Wachstumstempo ein. Anleger nahmen dies zum Anlass Gewinne mitzunehmen. Die Aktie gab im Tagesverlauf rund 2 Prozent nach. E.ON verkündete im Rahmen der Vorlage der Geschäftszahlen für 2018 eine Erhöhung der Dividende. Dennoch gab auch das E.ON-Papier nach. Auf der Gewinnerseite standen im DAX die Aktien von Bayer und Fresenius Medical Care (FMC). Aktuell läuft ein Prozess in San Francisco, ob das glyphosathaltige Spritzmittel Roundup von Monsanto für die Krebserkrankung des Klägers Edwin Hardeman verantwortlich ist. Derzeit beraten die sechs Geschworenen um eine Entscheidung. Das Urteil könnte richtungsweisend für Bayer sein. FMC profitierte weiterhin vom geplanten Aktienrückkaufprogramm.

In der zweiten Reihe fielen unter anderem Airbus, Aumann und Rocket Internet auf. Airbus meldete einen Großauftrag von Lufthansa und wurde vom 737 Max-Rücksetzer des Konkurrenten Boeing beflügelt. Der Automobilzulieferer Aumann sieht charttechnisch spannend aus. So bestätigte die Aktie den Ausbruch über die 20-Tage-Durchschnittslinie. Kommt nun der Rebound? Rocket Internet profitierte von positiven Analystenkommentaren. Nachdem Christiano Ronaldo von Juventus Turin Atletico Madrid gestern praktisch im Alleingang abschoss, sprang die Aktie von Juventus Turin heute zweistellig nach oben.

Morgen werden unter anderem Deutsche Lufthansa, GEA Group, K+S, Lanxess, Oracle, Prada, Rational, RWE, Swatch und Wacker Neuson Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Wichtige Termine

China - Industrieproduktion, Januar

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Februar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 9. März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640/11.800/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000 /11.100/11.240/11.370 Punkte

Nach einer schwachen Eröffnung und dem kleinen Ausflug unter die Marke von 11.500 Punkte legte der DAX im Tagesverlauf auf 11.580 Punkte zu. Der Deckel ist zu nächst weiterhin bei 11.640 Punkten drauf. Unterstützung findet der Index bei 11.370 Punkten. Signifikante Bewegungen wird es erst bei einem Ausbruch aus der Range geben. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 11.800/12.000 Punkte. Auf der Unterseite droht eine Konsolidierung bis 11.000 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 23.04.2018 - 13.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.03.2014 - 13.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

