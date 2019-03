Die Aktie von Dialog Semiconductor musste in den ersten Januar-Tagen stärkere Verluste hinnehmen, doch seit dem 4. Januar bestimmen die Käufer wieder das Geschehen. Sie haben die Aktie auf über 27 Euro ansteigen lassen und somit in diesem Jahr für einen Kurszuwachs von bislang 20,98 Prozent gesorgt. An diesem Mittwoch zeigt sich das Papier schwächer und gibt etwas nach, dennoch könnte es zu weiteren Kursgewinnen kommen. Die Analysten sehen den fairen Wert der Aktie im Schnitt bei 27,77 Euro, ... (Alexander Hirschler)

