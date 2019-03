Seit Oktober des letzten Jahres ist der Kurs bis Anfang Januar gefallen. Im Januar gab es dann einen erfreulichen Wendepunkt, ab dem der Kurswert in die Höhe geschossen ist. Die SMAs erwecken den Anschein, als ob sie zusammenlaufen würden und dadurch ein Seitwärtstrend entstehen könnte. Der MACD zeigt ein Verkaufssignal an und bewegt sich nach unten. Die SMAs zeigen zwei Kauf- und ein Verkaufssignal an.

4-Stunden-Übersicht!

Die SMAs des 4-Stundencharts zeigen derzeit ein Verkaufssignal ... (Maximilian Weber)

