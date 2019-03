Die Tencent Aktie hat sehr viele kleine Chartjumps in ihrem Chartbild. Im Gesamtbild aber bewegt sich der Kurs nach oben und er ist "nur" 10 € entfernt ein Allzeit-Hoch zu erreichen. Die nächste Unterstützung liegt bei ca. 27 €. Die SMAs zeigen deutlich zwei Kaufsignale an, diese sind durch das Schneiden der 38-Tagelinie mit der 100- und 200-Tagelinie entstanden. Der MACD zeigt derzeit ein Kaufsignal an und bewegt sich nach oben.

4-Stunden-Ansicht!

Im 4-Stundenchart scheint die Aufwärtsbewegung ... (Maximilian Weber)

