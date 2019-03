Bei der Vonovia Aktie läuft ein stetiger Aufwärtstrend seit Beginn des Jahres. Gestern Abend wurde ein Allzeit-Hoch erreicht. Dieses liegt bei 46,50 € und könnte als nächstes Kursziel dienen, da der Kurs heute wieder um 1 € gefallen ist. Der RSI hat dadurch den überkauften Bereich verlassen und liegt nun bei 66 Punkten. Die SMAs laufen parallel nach oben und zeigen ein Kaufsignal an. Der MACD zeigt ebenfalls eines an, was für die Fortsetzung des Aufwärtstrends spricht.

