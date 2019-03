Nach einem erfreulichen Chartjump nach oben, hat sich der Kurs der Facebook Aktie in einen Seitwärtstrend gewandelt. Die SMAs zeigen ein Schneiden der 38- mit der 100-Tagelinie, wodurch das erste Kaufsignal erschaffen wird. Ein weiteres könnte sich in den nächsten Wochen zeigen, da sich die 38-Tagelinie direkt auf die 200-Tagelinie hinbewegt. Der MACD bestärkt den Verlauf des Seitwärtstrends und zeigt keinerlei Signale an. Der aktuelle Kurswert liegt bei 172 USD und ist weder gesunken noch gestiegen.

