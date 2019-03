Die Deutsche Bank kämpft allgemein mit einem höheren Misstrauen gegenüber der Fusion mit der Commerzbank. Die Fusion scheint nach Medienberichten zumindest innerhalb der Bankhäuser kein Schreckgespenst mehr zu sein. Vielmehr dürfte es jetzt zu offiziellen Gesprächen kommen, die wiederum Erklärungen in der Öffentlichkeit und dann auch den Aktienkurs beeinflussen werden. Die Börsen haben aber keine Angst: Der Kurs der Deutschen Bank konnte am Mittwoch mit einem Plus von 1,2 % glänzen. Der Wert ... (Frank Holbaum)

