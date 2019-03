Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.HDI: Home Depot am 13.3. -1,55%, Volumen 97% normaler Tage , WDP: Walt Disney am 13.3. -0,56%, Volumen 225% normaler Tage , MDO: McDonalds am 13.3. 0,13%, Volumen 70% normaler Tage , AEC1: American Express am 13.3. 1,55%, Volumen 118% normaler Tage , UTC1: United Technologies am 13.3. 1,58%, Volumen 102% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 13.3. 2,59%, Volumen 111% normaler Tage , Dow Jones: +0,58% Aktie Symbol SK Perf. UnitedHealth UNH 252.250 2.59% United Technologies UTC1 126.640 1.58% American Express AEC1 112.140 ...

