Nach einem Abschluss im Plus am Vortag bewegt sich der Dax leicht im Minus. Anleger haben die Jahreszahlen von RWE, Lufthansa und Audi im Blick.

Am Mittwoch schloss der Dax, allen Brexit-Unsicherheiten zum Trotz, in einem leichten Plus. Am Donnerstagmorgen bewegt sich der deutsche Leitindex vor Eröffnung der Börse wieder in einem leichten Minus, nahe der Null, laut außerbörslichen Handelsplattformen.

Für Anleger werden heute vor allem die Bilanzen von Lufthansa und Audi interessant, außerdem legt nach Eon und Innogy am Vortag heute der Essener Energie-Riese RWE die Zahlen vor.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen haben am Mittwoch dank ermutigender Wirtschaftsdaten zugelegt. Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher mit 25.702 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,7 Prozent auf 2810 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte ebenfalls um 0,7 Prozent auf 7643 Zähler.

Auftrieb lieferten die jüngsten Konjunkturdaten. Die US-Industrie hat im Januar überraschend mehr Aufträge eingesammelt. Die Bestellungen für langlebige Güter wuchsen um 0,4 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Die Erzeugerpreise zogen im Februar kaum an, weswegen Börsianer auf einen weiter vorsichtigen Kurs der US-Notenbank spekulierten..

2 - Handel in Asien

Asiens Aktienmärkte haben am Donnerstagvormittag nach der Veröffentlichung uneinheitlicher chinesischer Konjunkturdaten seitwärts tendiert. Das britische Pfund legte zu, nachdem sich eine Mehrheit im Unterhaus gegen einen ungeregelten Brexit ausgesprochen hatte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,2 Prozent schwächer. In Tokio legte der Leitindex Nikkei der 225 führenden japanischen Werte 0,5 Prozent zu. Chinas Standardwerte-Barometer CSI300 sank um 0,4 Prozent.

3 - RWE mit Zahlen

Hinter dem Essener Energiekonzern liegt ein turbulentes Jahr: Proteste im Hambacher Forst, die Pläne zum Kohleausstieg 2038 und steigende Konkurrenz durch erneuerbare Energien machten dem Kohlegiganten zu schaffen. Einen Grund zur Freude gibt es allerdings schon jetzt: Die im Rahmen des Energiedeals mit Eon geplante Übernahme der erneuerbaren Energien von Unternehmenstochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...