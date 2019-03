An diesem Donnerstag ist die große Koalition ein Jahr im Amt. Die Kritik an ihrer Arbeit ist laut. Braucht das Land jetzt eine neue Regierung?

Soll die Regierung weitermachen? JA!

(Elisabeth Niejahr)

Wer wissen will, wie amtsmüde Horst Seehofer ist, sollte auf dessen Mitarbeiter achten. Ohne viel Tamtam hat der Innenminister gerade sein Leitungsteam verkleinert und erneuert. Die frischen Gesichter zeigen: Der Mann an der Spitze hat noch viel vor. Auch in anderen Häusern, etwa im Finanzressort, wurden strategisch wichtige Posten gerade neu besetzt. Deshalb kommt die Groko jetzt, nach einem Jahr voller Personal- und Parteidebatten, endlich zur Sacharbeit.Dabei sollte sie möglichst lange bleiben. Je länger die Koalition hält, desto wahrscheinlicher sind Fortschritte bei Großthemen wie der Digitalisierung der Verwaltung oder der Alterssicherung.

Alle Szenarien von Koalitionswechseln, Minderheitsregierungen oder Neuwahlen haben hingegen eins gemeinsam: ...

