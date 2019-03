Moderne Messgeräte mit Feldbusanschluss an den Foundation Fieldbus oder Profibus PA helfen den Verkabelungsaufwand zu reduzieren. Doch benötigt das Anlagenpersonal die Mess- und Diagnosedaten am Ort des Geschehens, ist die Ferndiagnose schwierig. Kritische, sicherheitsrelevante Situationen können entstehen, wenn vor Ort beispielsweise kleine Leckagen, Gerüche aber auch ungewöhnliche Geräusche der Maschinen und plötzliche Vibrationen von Anlagenteilen auftreten. Routiniertes Bedienpersonal, welches durch die Anlage patrouilliert, ist in der Lage, solche Ereignisse sehr leicht zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Werden etwa Lärm und Schwingung in Relation mit relevanten Messwerten aus der Anlage gesetzt, kann sofort beurteilt werden: "Hier stimmt etwas nicht!" Nachdem viele Messgeräte an schwer zugänglichen Stellen montiert sind (z. B. die Druckmessung im Kopf einer Destillationskolonne), kommen bevorzugt dezentralisierte Feldbusanzeiger zum Einsatz. Ihre Verwendung hat sich allein in den vergangenen vier Jahren in etwa verzehnfacht. Sie schließen die kritische Informationslücke vor Ort und bilden eine zeitgemäße Brücke zwischen Mensch und Technologie.

60 gute Gründe für Feldbusanzeiger

Messgeräte mit integrierter Anzeige erweisen sich in der Praxis häufig als entbehrlich. Denn kaum ein Wert ist es tatsächlich wert, sich unter schwerem körperlichen Einsatz der unnötigen Gefahr auszusetzen, den Kopf einer Destillationskolonne in 60 m Höhe zu erklimmen. Zwar ist es bei einigen Messprinzipien grundsätzlich möglich, die Sensorik und die Anzeige in zwei separaten Gehäusen zu betreiben, jedoch unterliegt die Weiterleitung der Sensor-Rohdaten den bekannten elektronischen Einschränkungen (Limitierung der ...

