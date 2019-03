- DEUTSCHE BANK HEBT RHEINMETALL ZIEL AUF 115 (100) EUR - 'BUY'- DEUTSCHE BANK SENKT KLÖCKNER & CO ZIEL AUF 7,50 (8,50) EUR - 'HOLD'- GOLDMAN HEBT KLÖCKNER & CO ZIEL AUF 8 (6,40) EUR - 'NEUTRAL'- HSBC SENKT BAYER ZIEL AUF 76 (82) EUR - 'HOLD'- JEFFERIES HEBT BRENNTAG ZIEL AUF 51 (42) EUR - 'HOLD'- JPMORGAN HEBT RTL ZIEL AUF 58 (56) EUR - 'NEUTRAL'- JPMORGAN HEBT VONOVIA ZIEL AUF 50 (49) EUR - 'OVERWEIGHT'- LAMPE HEBT KLÖCKNER & CO AUF 'HALTEN' ('VERKAUFEN')- SOCGEN HEBT SYMRISE ZIEL AUF 94 (85) EUR - 'BUY'- WDH/BAADER BANK SENKT ADIDAS AUF 'HOLD' ('BUY') - ZIEL 220 EUR- WDH/COMMERZBANK HEBT LEG IMMOBILIEN ZIEL AUF 119 (117) EUR - 'BUY' ...

