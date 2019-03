Zürich (awp) - Die Schweizer Börse dürfte sich am Donnerstag zunächst in engen Spannen bewegen. Die Vorgaben aus dem Ausland sind laut Händlern wenig richtungsweisend. Die Gewinne an der Wall Street seien bereits am Mittwoch eingepreist worden und in Japan bewegten sich die Kurse ebenfalls nur wenig. Die Anleger verhielten ...

