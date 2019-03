Europas wichtigste Börsen haben nach dem überwiegend lethargischen Vortag am Mittwoch wieder zugelegt. Die jüngsten Entwicklungen in Sachen Brexit konnten die Anleger nicht aus der Ruhe bringen. Am Nachmittag sorgten einmal mehr die Kursgewinne an der tonangebenden Wall Street für zusätzlichen Auftrieb. Auf beiden Seiten des Atlantiks hellten gute amerikanische Konjunkturdaten die Stimmung auf. Unter anderem waren die Bauausgaben in den USA stärker angestiegen als erwartet. So konnten die wichtigsten europäischen Indices den Tag mit klaren Zuwächsen beenden. Lediglich in London gab es nur ein Kursplus von 0,1%, tags zuvor hatte das nachgebende Pfund noch für stärkere Unterstützung gesorgt. Als zusätzlicher Hemmschuh erwies sich ...

