Lug und Betrug bei Einstufungstests: Um ihre Kinder an Universitäten der Spitzenklasse unterzubringen, sollen prominente Eltern in den USA zu illegalen Mitteln gegriffen haben.

Ein Betrugsskandal an Elite-Universitäten, in den Hollywood-Stars und reiche Unternehmer verwickelt sind, wirbelt die amerikanische Hochschullandschaft auf. Um ihre Kinder in Yale, Stanford oder Georgetown zu platzieren, sollen Dutzende Prominente und andere wohlhabende Eltern Colleges und Universitäten in den USA bestochen haben. Nach landesweiten FBI-Ermittlungen schlug die Bundesbehörde FBI nun mit Festnahmen und Anklagen zu.

Unter den fast 50 mutmaßlichen Tätern sind auch Schauspielerin Felicity Huffman (56), bekannt aus der TV-Serie "Desperate Housewives", und Lori Loughlin (54) aus der Sitcom "Full House". Loughlin wurde am Mittwochvormittag (Ortszeit) in Los Angeles in Gewahrsam genommen. Tags zuvor sei sie noch für Dreharbeiten im kanadischen Vancouver gewesen, wie "TMZ.com" berichtete.

Mittlerweile ist Loughlin vorerst wieder auf freiem Fuß. Nach ihrem Gerichtstermin in Los Angeles hinterlegte sie eine Kaution in Höhe von einer Million Dollar, wie mehrere US-Medien berichteten. Ihr ebenfalls angeklagter Mann, der Modedesigner Mossimo Giannulli, erschien ...

