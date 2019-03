Angebotseinschränkungen treiben die Ölpreise weiter in die Höhe. Vor allem die gedrosselte Produktion in Saudi-Arabien und die Krise in Venezuela sind Verursacher.

Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und sind auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,79 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...