Wenn es am Gesamtmarkt eher ruhig zugeht, dann rücken meist Einzelwerte stärker in den Fokus von Anlegern. So war es auch im vergangenen Februar, wenngleich der Hintergrund nicht unbe-dingt erfreulich war: Die Aktie von Wirecard war im vergangenen Monat der mit Abstand meistgehandelte Wert der Wikifolio-Trader. Die Hintergründe sind mittlerweile bekannt, doch wie genau haben sich die Wikifolio-Trader im Bezug auf Wirecard positioniert?