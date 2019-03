Trotz der großen Nachfrage nach Immobilien sind in Deutschland 2018 erneut weniger Wohnungen bewilligt worden.

Trotz der großen Nachfrage nach Immobilien sind in Deutschland 2018 erneut weniger Wohnungen bewilligt worden. Die Zahl der genehmigten Wohnungen sank 2018 binnen Jahresfrist leicht um 0,2 Prozent auf rund 347 300, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahlen gelten für neue Bauten ebenso wie für Maßnahmen an bestehenden Gebäuden wie Renovierungen oder Aufstockungen. Nach Jahren der Zuwächse waren die Baugenehmigungen schon 2017 ...

