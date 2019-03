Die Wirren um den EU-Austritt Großbritanniens reißen auch das Britische Pfund mit sich. Die Kursbewegungen in dieser Woche gleichen einer Achterbahnfahrt.

Vor der dritten Abstimmung zum Brexit in dieser Woche ist das Pfund auf Berg- und Talfahrt gegangen. Die britische Währung sackte im frühen Handel am Donnerstag zunächst um 0,8 Prozent auf 1,3236 Dollar ab, erholte sich dann aber wieder auf 1,3310 Dollar. Allen Anlegern, die in irgendeiner Weise beim Pfund engagiert seien, seien nur starke Nerven zu wünschen, sagte ...

