Für das laufende Jahr kalkuliert der Maschinenbauer einen moderaten Umsatzrückgang ein. Im vergangenen Jahr machte Gea ein Gewinneinbruch zu schaffen.

Der Maschinenbauer Gea will trotz eines Gewinneinbruchs die Dividende für 2018 stabil halten. Das Unternehmen werde wie im Vorjahr 85 Cent je Aktie an die Anteilseigner ausschütten, teilte die Gesellschaft am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Unter dem Strich wies Gea einen auf die Aktionäre anfallenden Gewinn in Höhe von 113 Millionen Euro aus. ...

