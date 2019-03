Unter PSA-Regie soll dem Autobauer der Neustart gelingen. Für Opel-Chef Michael Lohscheller ist Russland ein "strategisch wichtiger Markt".

Opel verkauft drei Jahre nach seinem Rückzug wieder Autos in Russland. Zum Start noch in diesem Jahr sollten 15 bis 20 Händler in den größten russischen Städten das Vertriebsnetz bilden, das danach schrittweise ausgebaut werden solle, teilte die Tochter des französischen Autokonzerns PSA Peugeot Citroen am Donnerstag mit.

Als erste Modelle seien der Grandland X, der Zafira Life und der Vivaro Transporter vorgesehen. Der Großraum-Pkw Zafira und der Transporter sollen für den lokalen Markt im PSA-Werk in Kaluga vom Band rollen, der SUV Grandland ...

