Der Großküchenausrüster Rational AG (ISIN: DE0007010803) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 9,50 Euro je Aktie ausbezahlen, eine Anhebung um knapp acht Prozent gegenüber dem letzten Jahr (8,80 Euro). Damit erhöht das Unternehmen die Basisdividende das zehnte Jahr in Folge. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre zusätzlich zur Basisdividende eine Sonderdividende in Höhe von 2,20 Euro. Auf dem ...

