Für den weltgrößten Reisekonzern sind 15 Maschinen des Typs 737 Max 8 im Einsatz - alle müssen am Boden bleiben. Zu Flugausfällen soll es aber nicht kommen.

Nach dem Flugstopp seiner 15 Mittelstreckenflugzeuge vom Typ Boeing 737 Max 8 erwartet der weltgrößte Reisekonzern Tui keine größeren Flugausfälle in seinem Angebot. "Wir lassen alle Flüge stattfinden, weil sie Teil unseres Geschäfts sind", sagte Tuifly-Sprecher Aage Dünhaupt am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Vortag hatte der Konzern die Kosten durch den Ausfall auf rund drei Millionen Euro pro ...

