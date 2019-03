Das Traditionsunternehmen will vor allem in China stärker wachsen und setzt auch auf Elektromotoren. Der Ausblick für das laufende Jahr ist durchweg positiv.

Der Motorenbauer Deutz setzt auf Wachstum: Das Unternehmen will den chinesischen Markt aufrollen und mit neuen Elektro-Modellen punkten. "Unser Ausblick für 2019 ist positiv", sagte Vorstandschef Frank Hiller am Donnerstag bei der Bilanz-Vorlage in Frankfurt. "Die ersten Monate sind gut gelaufen."

Im vergangenen Jahr verbuchte Deutz einen Umsatzsprung auf 1,77 Milliarden Euro, im laufenden Jahr sollen ...

