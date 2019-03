Die Österreichische Post konnte den Umsatz in 2018 um 1,0 Prozent auf 1.958,5 Mio. Euro steigern. Erneut konnte das Wachstum im Paketgeschäft (+11,5%) den Rückgang im Briefgeschäft (-2,5%) kompensieren, wie die Post mitteilt. Das Konzern-EBIT liegt mit 210,9 Mio. Euro um 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Das Periodenergebnis ging von 165,0 Mio. Euro in 2017 auf nunmehr 144,2 Mio. Euro zurück (-12,6 Prozent). Der Hauptversammlung am 11. April 2019 soll eine Dividende von 2,08 Euro je Aktie (2,05 Euro im Vorjahr) vorgeschlagen werden. Auch für das Geschäftsjahr 2019 peilt die Post wieder Stabilität im operativen Ergebnis an.Österreichische Post ( Akt. Indikation: 36,46 /36,58, -2,61%) Auch die Lenzing Gruppe hat Zahlen ...

