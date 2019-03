Der ATX ist heute zurück über 3000 Punkten und in u.a. Top/Flop-Übersicht sieht man drei ATX-Five-Titel vorne. Das bringt natürlich Performance. Damit ist der ATX wieder bei +10 Prozent ytd, in unserer Darstellung in den Seitenspalten sieht man immer die Tagesentwicklung auf Basis der aktuellen Indikation, aber die ytd-Entwicklung per Vortag Schlusskurs, damit ist das Vormittagsplus von heute in den 8,91 Prozent noch nicht drin ... RBI 3.51% Österreichische Post -2.38% OMV 3.18% Amag -1.07% voestalpine 2.31% Semperit -0.87% Der klare Top-Performer 2018 war bekannterweise der Verbund, CEO Anzengruber schockt es gar nicht, wenn die Aktie (wie gestern, siehe auch "Börsenradio gehört" von Gerald Dürrschmid) mal mit geringem Volumen nach ...

