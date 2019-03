VW-Chef Herbert Diess hat sich für seinen Ausspruch "Ebit macht frei" entschuldigt. Erledigt ist die Angelegenheit damit für ihn noch nicht.

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat zwei wichtige Bilanzpressekonferenzen hinter sich, in denen es um nicht weniger ging als eine riskante Neuausrichtung des weltgrößten Autobauers, um den Wegfall tausender Stellen, um Investitionen in E-Autos, die höher sind als die Bruttosozialprodukte ganzer Staaten. Und was wird von diesen zwei wichtigen Tagen in Wolfsburg bleiben? Ein hässlicher Ausspruch: "Ebit macht frei".

Mit diesen Worten garnierte Diess eine Ansprache vor hunderten VW-Managern. Nicht einmal, sondern gleich mehrfach. Weil er den Satz so passend fand, und weil ein Professor dem jungen Studenten Diess diesen Satz mit auf den Lebensweg gegeben hatte. So erzählte es Diess zumindest in seiner Rede.

Was aber kann dieser Spruch anderes sein, als eine Anlehnung an "Arbeit macht frei", den Schriftzug am Eingang des Konzentrationslagers Auschwitz? Jene zynische Losung, mit der die Nationalsozialisten ihre Gefangenen verhöhnten. Etliche Manager, die Diess' Rede hörten, dachten daran. So empört waren manche, dass sie sofort Alarm schlugen und der Vorfall noch am selben Abend im Konzern die Runde machte. Und so dachte auch die Öffentlichkeit, als sie gestern schließlich davon erfuhr. Von "Kritik", "Schock", "Entgleisung" und sogar von Rücktrittsforderungen ist in deutschen und internationalen Medien die Rede.

Sah Diess die Losung seines Professors in dem Kontext der deutschen Geschichte? Es gibt zwei mögliche Antworten auf diese Frage, und beide fallen nicht sehr positiv für ihn aus. Sah er die Parallele, sind seine Äußerungen unverzeihlich. Wenn einer der wichtigsten deutschen Manager, der noch dazu einem teilstaatlichen Unternehmen vorsteht, sich zu Nazi-Wortspielen hinreißen lässt, sollten sich die Eigentümer des Unternehmens - vor allem auch das Land Niedersachsen - ganz schnell fragen, ob er als VW-Chef noch tragbar ist.Oder, die zweite ...

