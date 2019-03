Noch bis vor Kurzem war das Abholzen des Hambacher Forstes für RWE alternativlos. Jetzt vollführt der Energieversorger offenbar eine Kehrtwende, wie unter anderem die Nachrichtenagentur Dow Jones Newswires mitteilte.

Demnach kann man sich bei RWE vorstellen, das Waldstück am gleichnamigen Braunkohletagebau zu erhalten. "Wir werden prüfen, was technisch mit Blick auf Standsicherheit, Rekultivierung und Wasserwirtschaft möglich ist", kündigte RWE-Boss Rolf Martin Schmitz am Donnerstag laut Redetext ... (Marco Schnepf)

