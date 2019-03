Der in Wien und Frankfurt gelistete Immobilien-Entwickler Eyemaxx Real Estate übernimmt weitere Anteile an der ViennaEstate Immobilien AG. Die Beteiligung wird damit um weitere rund 6 Prozent auf nunmehr 26 Prozent erhöht. Eyemaxx hatte in 2018 bereits Anteile an dem österreichischen Immobilienunternehmen überwiegend gegen Einbringung des eigenen Privatkunden-Bauträgergeschäfts in Österreich und Deutschland übernommen. Dadurch kann sich Eyemaxx komplett auf großvolumige B2B-Projekte konzentrieren. Eyemaxx-CEO Michael Müller: "Durch die aufgestockte Beteilung ist die Eyemaxx Real Estate AG zudem mit einem höheren Anteil am Erfolg und somit an zukünftigen Dividendenzahlungen beteiligt." Darüber hinaus besteht zwischen Eyemaxx und ViennaEstate eine strategische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...