Der Autozulieferer Continental strebt einen Konzernumbau an. Dabei nimmt er strategische Personalwechsel innerhalb des Unternehmens vor.

Der Autozulieferer Continental treibt seinen Konzernumbau mit strategischen Personalwechseln innerhalb des Unternehmens voran. Conti-Vorstandsmitglied Nikolai Setzer werde zum 1. April in die "Automotive Group" wechseln, teilte der Dax-Konzern mit Sitz in Hannover am Donnerstag mit. Der 47-Jährige werde als Sprecher des neu geschaffenen "Automotive Boards" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...