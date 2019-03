Science-Brunch: Wärmewende Österreich. Der etwa fünfstündige "Science-Brunch" des Klima- und Energiefonds am 11.3.19 im TechGate zum Thema "Urbane Wärmewende" war eine gelungene Veranstaltung. Wie praktisch immer, wenn Techniker unter sich sind, verließ kaum jemand vorzeitig die Veranstaltung, es war ja spannend bis zum Schluss. In den sechs Vorträgen ging es um Regenerationswärme für Erdsondenfelder in urbanen Wohngebieten, Fernwärme, kalte Fernwärme (nicht lachen, das ist eine ernste Sache, das hat Zukunft!), Großheißwasserspeicher, Tiefe Geothermie. Den Inhalt der gesamten Veranstaltung in diesem Beitrag übermitteln zu wollen, würde den Rahmen sprengen, ich konzentriere mich auf ein paar Highlights ....

