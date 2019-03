Nach den Verlusten im vergangenen Jahr sieht es für die Aurelius-Aktie in diesem Jahr wieder deutlich positiver aus. Die am 28. Dezember gestartete Aufwärtsbewegung hat den Kurs inzwischen um 30 Prozent auf 40 Euro ansteigen lassen. Nach einem Hoch am 1. März ging die Aktie in eine leichte Korrektur über, befindet sich seit Anfang dieser Woche aber wieder auf dem Weg nach oben. Das bisherige 2019er-Top ist fast erreicht.

Darüber liegen die nächsten Ziele aus Sicht der Bullen bei 41,7 // 46,05 ... (Alexander Hirschler)

