RWE "Stand alone" (also ohne innogy) verdiente 2018 weniger Geld: Das bereinigte EBITDA sinkt auf 1,5 Mrd. Euro nach 2,1 Mrd. im Vorjahr, das bereinigte Nettoergebnis auf 591 Mio. Euro nach 973 Millionen. Das trifft die Prognose - "Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden." Die Dividende soll auf 70 Cent steigen, für 2019 dann auf 80 Cent. Wichtig ist der weitere Fahrplan. CFO Dr. Markus Krebber spricht im Interview über die Integration der Erneuerbaren und die E.ON-Transaktion, die Lage in Großbritannien, ... (a:1:{i:0;s:6:"482977";})

