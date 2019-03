Unterföhring (ots) - - Das "Krombacher Topspiel der Woche" in Berlin am Samstag ab 17.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, auf Sky Sport Bundesliga UHD sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD



Nach den ernüchternden Ergebnissen auf der internationalen Bühne, steht am Wochenende wieder die Bundesliga im Fokus. Während Domenico Tedesco und der FC Schalke nach dem 0:7 in Manchester gegen Leipzig auf den langersehnten Befreiungsschlag hoffen, müssen der FC Bayern gegen Mainz und der BVB im Berlin im Titelrennen weiter Vollgas geben.



Insgesamt überträgt Sky am "Super Samstag" und "Super Sonntag" sieben Partien des 26. Spieltags live und exklusiv und berichtet jeweils sieben Stunden live.



Alle Begegnungen am Samstagnachmittag zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Die vier Begegnungen stehen dieses Mal ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. Neben den Schalker, die auf Leipzig treffen, muss auch der VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim ran. In Augsburg kommt es zum direkten Duell der Kellerkinder zwischen dem FCA und Hannover 96. Für die Mannschaft von Thomas Doll könnte die Partie bereits die letzte Chance sein, sich im Kampf um den Klassenerhalt nochmal zurück zu melden. Komplettiert wird der Nachmittag vom Spiel des VfL Wolfsburg gegen Fortuna Düsseldorf.



Ab 14.00 Uhr begrüßt Moderatorin Jessica Libbertz die Zuschauer zur Samstagskonferenz. An ihrer Seite werden die Sky Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund sämtliche Partien besprechen und die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight Show" analysieren.



Das Topspiel Hertha gegen Dortmund am Samstagabend



Zum Abschluss des Bundesliga-Samstags ist Borussia Dortmund im "Krombacher Topspiel der Woche" bei Hertha BSC zu Gast. Nach zuletzt drei sieglosen Auswärtsspielen will der BVB endlich wieder drei Punkte in der Ferne einfahren und damit den FC Bayern unter Druck setzten, der am Sonntag nachlegen muss. Die Hertha allerdings verlor in dieser Saison erst zwei Partien vor heimischem Publikum und konnte unter anderem Siege gegen die Topteams von Bayern, Mönchengladbach und Frankfurt feiern.



Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann melden sich um 17.30 Uhr live aus dem Olympiastadion.



Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD können Sky Q Kunden die Partie auch auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD erleben. Als besonderer Service steht ab 18.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD auch das Scoutingfeed der Begegnung zur Verfügung. Hier haben Fans die Möglichkeit, die Partie in der Totalen zu verfolgen. Darüber hinaus werden dort während des Spiels zusätzliche Informationen wie ausführliche Spielerstatistiken, die taktischen Aufstellungen und weitere Spieldaten zu sehen sein.



Der "Super Sonntag" mit Bayern gegen Mainz



Komplettiert wird der Spieltag mit zwei Begegnungen am "Super Sonntag", durch den Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann ab 14.30 Uhr führen. In der frühen Partie empfängt Eintracht Frankfurt das Tabellenschlusslicht aus Nürnberg. Im Anschluss daran komplettiert der Tabellenführer den 26. Spieltag. Vier Tage nach dem Aus gegen Liverpool trifft der Rekordmeister in der Allianz Arena auf den 1. FSV Mainz 05.



"Bundesliga kompakt" mit Freiburg - Mönchengladbach am Freitag und Leverkusen - Bremen am Sonntag



Bereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach. Am Sonntag zeigt Sky ab 16.00 Uhr die Highlights der frühen Begegnung von Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen.



Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein



Die Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.



Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Darüber sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.



Mit Sky Q Highlights der Bundesliga auf Abruf sehen



Sky Q Kunden, die das Fußball-Bundesliga Paket abonniert haben, erhalten ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags direkt über den Receiver Zugriff auf die Highlight-Videos aller Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga, die Sky auch live überträgt.



Auch die Talk-Sendungen "Wontorra - Der o2-Fußballtalk" und "Sky90" sind mit Sky Q zuhause bequem jederzeit noch einmal abrufbar - ebenfalls ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags. Zusätzlich haben Fans künftig die Möglichkeit, im Archiv zu stöbern, das die Highlights der Rückrunde 2018/2019 umfasst.



Der 26. Spieltag der Bundesliga am Samstag und Sonntag bei Sky:



Freitag:



22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Super Samstag:



14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



15.15 Uhr: FC Schalke 04 - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



15.15 Uhr: VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 3 HD



15.15 Uhr: FC Augsburg - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 4 HD



15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 5 HD



17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" Hertha BSC - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD (ab 18.20 Uhr)



Super Sonntag:



10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD



14.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg und FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



16.00 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



