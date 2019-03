Charttechnisch ist nicht allzu viel passiert in der vergangenen Woche mit der Aktie von Wirecard: Nach einem Ausbruch nach oben am Freitag und Montag auf bis zu 135 Euro ging es ab Dienstag wieder zurück auf Anfang. Um 120 Euro pendelten die Papiere zuvor bereits tagelang - und tun es nun offensichtlich wieder. Doch die neuerlichen Vorwürfe, die wieder zunächst durch die Financial Times erhoben wurden, haben es durchaus in sich. Zumal die Behauptung, Wirecard habe in Singapur Polizeiarbeit behindert, ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...