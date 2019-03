Wie Ex-Audi-Manager Peter Hochholdinger Teslas Massenfertigung kontrolliert und was er über seinen Chef erzählt - ein Insiderreport aus dem Tesla-Stammwerk.

Die Temperatur in der Hölle ist ziemlich angenehm. Und es gibt ständig was zu feiern. Peter Hochholdinger kurvt mit einem Elektrowägelchen zur zweistöckigen Produktionslinie. "Das ist genial", ruft er und begeistert sich wie ein kleiner Junge: "Das muss man gesehen haben!" In der Anlage wird gerade das Model 3, Teslas Elektrolimousine für den Massenmarkt, "verheiratet". Bei dieser Hochzeit - ein Fachterminus aus der Autofertigung - wird die Karosserie mit dem Antriebsstrang zusammengeführt. Und in der Tesla-Linie stehen sechs Kuka-Roboter dem Brautpaar Spalier. Sie sind perfekt aufeinander abgestimmt. Harmonieren auf engstem Raum. Stehen Pate für die Geburt eines neuen E-Autos.

Glaubt man Fertigungschef Hochholdinger, sind Teslas Roboter so potent und produktiv wie keine anderen weltweit. Der Grad der Automatisierung sei einzigartig: "Das Beste, was ich je gesehen habe." Und Hochholdinger hat viel gesehen. Der 57-Jährige ist ein Branchen- und Benzinveteran. Er hat mehr als 20 Jahre bei Audi gearbeitet, noch vor 36 Monaten die Fertigung bei der VW-Tochter in Ingolstadt geleitet. Jetzt aber steht er hier, stammvaterstolz und überwältigt, wie ein Patron im 510.000 Quadratmeter großen Werk des Elektroautoherstellers Tesla in Fremont, am Rande des Silicon Valley, freut sich über jeden Zuwachs - und über das wachsende Ansehen der Tesla-Familie weltweit.

Seit Mitte Februar wird das Model 3 auch in Deutschland verkauft. Und hat es hier gleich aus dem Stand zum meistverkauften Elektroauto gebracht. Wie viele Teslas die Anlage derzeit wöchentlich produziert, ist ein Betriebsgeheimnis. Angeblich sollen es bis zu 5000 Stück sein. "Wir produzieren genug", sagt Hochholdinger. Firmengründer Elon Musk hat den Deutschen vor drei Jahren höchstpersönlich umworben - und ihm das Angebot unterbreitet, mit Tesla die Welt zu verändern. Hochholdinger selbst hängt seinen Job ein bisschen tiefer: "Ich weiß, dass ich Autos bauen kann". Im Mai 2016 zog er ins Silicon Valley. Hochholdinger verantwortet nicht nur die Fertigung aller Tesla Modelle S, X und Model 3. Sondern hat auch maßgeblich dafür gesorgt, dass Tesla nicht aus der Kurve geflogen ist. Ohne ihn wäre der Umbau vom Nischenanbieter und Hipster-Unternehmen zum Mengenproduzenten kaum gelungen.

Der deutsche Tim Cook

Amerikanische Medien vergleichen ihn daher gern mit Tim Cook, der für Steve Jobs die Fertigung von Apple umbaute. Der Ingenieur für Werkstoffwissenschaften leitet mit zehn engen Mitarbeitern die sogenannte "Produktionshölle", das Tesla-Werk mit 14.000 Mitarbeitern. Mindestens 360.000 Hochzeiten wollen Musk und Hochholdinger in diesem Jahr feiern. Und im Herbst die Produktion von Porsche übertreffen.

Fast vergessen sind die schlimmen Monate im Frühsommer 2017, als die Model-3-Produktion einer Manufaktur glich und das Unternehmen den Eindruck erweckte, auf der Kippe zu stehen. Ein von Liebeskummer geplagter Unternehmenschef schlief damals in der Fabrik, lobte Mitarbeiter oder raunzte sie an, je nach Laune und Tagesform. Das Schlimmste ist vorerst überstanden. Doch die Hölle wird bei Tesla wohl niemals vorbei sein.

Das Unternehmen bleibt Versprechen und Wagnis, Spekulation und Hoffnung, Projektion und Wette - geführt von einem unberechenbaren Gründer, der genialische und größenwahnsinnige Züge in sich trägt - und sich selbst eine bipolare Störung attestiert. Tesla wird betriebswirtschaftlich hochriskant, am Rande der Klippe gefahren, angetrieben von Mondvisionen und ausgebremst von Sparprogrammen und Entlassungen. Musk hat praktisch das Auto neu erfunden, das elektrische, das selbstfahrende - und dabei seit 2009 zehn Jahren 6,3 Milliarden Dollar verbrannt. "Wir sind sehr kostengetrieben", sagt Hochholdinger.

Die nächste große Wette Teslas ist das Model Y, ein kompakter Geländewagen, am Donnerstag vorgestellt. Noch ist nicht entschieden, ob er in Teslas Akkufabrik in der Nähe von Reno gefertigt wird oder im Stammwerk in Fremont. Klar ist nur, dass das Model Y auf den Errungenschaften des Model 3 aufbaut. Der Geländewagen wird mindestens 75 Prozent der Komponenten mit dem Model 3 teilen und soll zehn Prozent teurer sein. Zudem werden im Sommer die Model-3-Produktionslinien in Shanghai dupliziert. Die Fabrik soll Ende Mai stehen.Jahrelang haben etablierte Autohersteller Elon Musk belächelt und bespöttelt als durchgeknallten Fantasten. Vielleicht mit Ausnahme von Dieter Zetsche. Der Daimler-Chef war nach mehreren Treffen begeistert von Musks Energie und investierte vor zehn Jahren 50 Millionen Dollar in das Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...