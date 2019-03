Die Sanierung der "Gorch Fock" hat sich zu einem Debakel entwickelt. Nach einem vorübergehenden Zahlungsstopp soll es ab Montag weitergehen.

Die nach Vorwürfen der Korruption und Untreue gestoppte Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" geht weiter: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) einigte sich am Donnerstag in Berlin mit der beauftragten Elsflether Werft AG auf eine Aufhebung des Zahlungsstopps, für den Kontrollregeln und finanzielle Obergrenzen festgelegt wurden, wie die CDU-Politikerin sagte. Es gab einen "bitteren Weg der Erkenntnisse, was schief gelaufen ist", sagte sie. "Es gibt jetzt eine gute Chance, dass die "Gorch Fock" wieder auf den Weltmeeren segeln wird."

Bei der Sanierung war es zu einer Kostenexplosion von 10 auf bis zu 135 Millionen Euro gekommen, wovon bisher knapp 70 Millionen Euro bezahlt wurden. In der Vereinbarung mit der Werft ("Verpflichtungserklärung") ist vorgesehen, dass das Schiff für weitere 11 Millionen Euro bis zum Sommer schwimmfähig werden soll. Für den zweiten Schritt vom Ausdocken bis zur Hochseetauglichkeit dürfen maximal weitere Kosten in Höhe von 48 Millionen Euro entstehen.

"Diese Vereinbarung führt dazu, dass wir nun auch den Zahlungsstopp aufheben können", sagte sie. ...

