"Wir sind die Einzigen, die alles digitalisieren können, Mechanik, Software und die Elektronik in den Geräten und Maschinen," propagierte Dr. Jan Mrosik, CEO der Division Digital Factory, einmal mehr auf der Auftaktveranstaltung von Siemens im Vorfeld der Hannover Messe.

Er zielt damit auf die Übernahme von Mentor Graphics in 2017 ab, einem Softwareanbieter für Elektronik- und IC-Design sowie Simulation- und Elektronikfertigung. "Mentor rundet unser bestehendes Angebot bei Mechanik und Software mit dem Design, Test und der Simulation von elektrischen und elektronischen Systemen ab", so Mrosik.

Im Bereich E-CAD gab es trotz Comos (Engineeringlösung für Prozessindustrien) seit Jahren einen blinden Fleck: Beim Elektro-CAD klaffte in Sachen durchgängigem Engineering eine Lücke, die Siemens bis dato mit den Tools von Eplan Software und Services als strategischem Partner abdeckte.

"Zudem stellt Siemens mit dem Modul Electrical Design eine eigene E-CAD-Funktionalität für das mechatronische Engineering von Maschinen- und Produktionslinien vor," heißt es schüchtern am Ende eines Absatzes der Pressemitteliung zur Erweiterung des NX Designers beziehungsweise Automation Designer. Warum so eine bescheidene Ankündigung? Dabei ist es doch ein großer Wurf, nach Jahrzehnten wieder ein eigenes E-CAD vorzustellen. Zur Erinnerung: Bis 1995 hatte Siemens mit Sigraph ET ein eigenes E-CAD-System im Haus.

Sigraph ET reloaded: E-CAD für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...