Die PowerCell Sweden Aktie hatte einen sehr guten Börsenstart hingelegt, auch wenn die ersten vier Monate eher in einem Seitwärtstrend verlaufen sind, ist die Aktie daraufhin explosionsartig aufgestiegen und liegt jetzt bei knapp 7 €. Die gegebenen SMAs zeigen ein Kaufsignal an und bewegen sich nach oben. Der RSI ist im überkauften Bereich, dies könnte einen kleinen Abstieg des Wertes bedeuten. Der MACD zeigt immer noch ein Kaufsignal an.

4-Stundenchart im Blick der Anleger!

Der Aufwärtstrend ... (Anna Hofmann)

