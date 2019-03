Die Freenet Aktie hat ihren Fall gut überstanden und ist nicht in den bodenlosen Abgrund gefallen. Nach einer Weile im Seitwärtstrend scheint die Aktie nun wieder nach oben zu steigen. Der Kurs liegt über der 100- und der 38-Tagelinie aber unter der 200-Tagelinie. Die SMAs zeigen ebenso ein Kaufsignal an. Der Kurswert liegt bei 19,70 € und ist um 0,6 % gestiegen. Der RSI liegt bei 64 Punkten und der letzte Eintritt in eine Extremzone liegt bereits drei Monate zurück. Dieser Eintritt erfolgte ... (Anna Hofmann)

