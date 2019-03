Nach dem Fall des vergangenen Jahres gab es im Januar einen Trendwechsel und der Kurs ist in entgegengesetzter Richtung wieder angestiegen. Die SMA (38) und die SMA (100) könnten sich in den nächsten Tagen schneiden und dadurch ein Kaufsignal erschaffen. Der MACD zeigt zwar noch eine Aufwärtsbewegung an, könnte aber jederzeit fallen und ein Verkaufssignal anzeigen. Der RSI ist aktuell im überkauften Bereich und deutet somit auf eine Verkaufsbewegung hin. Der Kurs liegt bei ca. 29 €.

4 Stunden ... (Anna Hofmann)

