Nach dem Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule in 2012 erlaubt das höchste Gericht in Connecticut Klagen gegen den Waffenhersteller Remington.

Das höchste Gericht im US-Staat Connecticut hat im Zusammenhang mit dem Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule 2012 Klagen gegen den Waffenhersteller Remington zugelassen. Es verwies dabei am Donnerstag ausdrücklich auf die Werbekampagne des Herstellers für die Tatwaffe. Vier der sieben ...

