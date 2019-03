++ Fusion von AT&T und Time Warner endgültig genehmigt ++ Zwei Unternehmen könnten erfolgreiche Streaming-Plattform einführen ++ Großer Kundenstamm könnte Interesse an "Video-on-Demand"-Diensten haben ++ Dividendenwachstum übertraf in meisten Jahren die US-Inflation ++ AT&T stoppte Rückgang und notiert im Konsolidierungsbereich ++ 2019 wurden bereits einige atemberaubende Deals angekündigt, z.B. die (wahrscheinliche) Fusion von Celgen und Bristol-Myers Squibb (CELG.US / ISIN: US1510201049 bzw. BMY.US / ISIN: US1101221083) oder von Newmont Mining und Goldcorp (NEM.US / ISIN: US6516391066 bzw. GG.US / ISIN: CA3809564097). Anfang des neuen Jahres wurde nach zweijähriger Auseinandersetzung mit der US-Regierung auch das endgültige Urteil im Fusionsfall von AT&T (T.US / ISIN: US00206R1023) und Time Warner gefällt. In dieser Analyse werden wir einen Blick auf den Zeitplan des Deals werfen und über die neuen Dienstleistungen diskutieren, die AT&T dank der Übernahme von Time Warner einführen will. Die AT&T-Aktie entwickelte sich zwischen der Jahrtausendwende und dem Abschluss der Fusion mehr oder weniger branchenkonform. Andererseits hat Time Warner in den letzten Jahren die Peers recht deutlich hinter sich gelassen. Quelle: Bloomberg, XTB Research Die Übernahme von Time Warner durch AT&T wurde erstmals im Oktober 2016 angekündigt. Die Nachricht von dieser 85 Mrd. USD schweren Fusion kam mehr oder weniger einen Monat vor den US-Präsidentschaftswahlen 2016. Da Time Warner der Eigentümer des Nachrichtensenders CNN ist, zog der Fall viel negative Aufmerksamkeit von dem damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump auf sich. Trump ist bekannter und lebhafter Kritiker der CNN-Berichterstattung und sagte seinen Unterstützern während der Wahlkampfveranstaltungen, dass falls er gewinnt, seine Regierung diese Fusion nicht zulassen werde. Nicht lange nachdem der Republikaner sein Amt antrat, begann das US-Justizministerium die Fusion zu untersuchen und versuchte sogar sie zu blockieren. Bedenken, dass die Vereinbarung den Wettbewerb sowiedie Verbraucher negativ beeinträchtigen würde wurden als Hauptgrund für die Einführung des Prozesses genannt. ...

