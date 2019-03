Zürich (awp) - Die Kudelski-Tochter Nagra hat einen Auftrag aus Myanmar erhalten. Erstmals werde die "Conax GO Live multiscreen OTT solution" in der Region Asien-Pazifik eingesetzt, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Canal+ Myanmar habe den Launch der TV-Lösung angekündigt. ys/kw ...

